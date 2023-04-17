Ольга Сумская откровенно призналась, поздравила ли ее с Пасхой дочь Паперная, которая живет в России

Актриса рассказала, как ей позвонила Тоня.

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила разговор с дочерью Антониной Паперной на Пасху.

В частности, старшая дочь знаменитости после начала полномасштабной войны осталась в России. Там Тоня живет с мужем, российским актером Владимиром Ягличем, и их двумя детьми.

В эфире "Сніданку з 1+1" ведущая поинтересовалась, поздравила ли ее старшая дочь с Пасхой. Актриса призналась, что по случаю праздника Тоня ей звонила вместе с внукам.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото: instagram.com/tony__pepper

"Поздравили. Еще вчера (15 апреля – прим. ред.). Малыши нас поздравляли: "Бабушка с праздником, бабушка-дедушка", — ответила артистка.

Ольге Сумской сложно говорить на тему старшей дочери. Ведущая Валентина Хамайко поддержала актрису и отметила, что с семьей нужно поддерживать связь, чтобы не произошло.

"Семья должна поддерживать связь, как бы ни складывались обстоятельства. Семья остается семьей, и связь нужно поддерживать. Это чрезвычайно важно", — подчеркнула Валентина Хамайко.

Кто главный в семье: Ольга Сумская или Виталий Борисюк: звездные гости ответили на блиц "Сниданка"

Напомним, ранее Ольга Сумская объясняла, почему ее дочь осталась в России и молчит о войне в Украине. По словам актрисы, молчаливую позицию Тоня выбрала неспроста.

Читайте также: