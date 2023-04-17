Ольга Сумская откровенно призналась, поздравила ли ее с Пасхой дочь Паперная, которая живет в России

Актриса рассказала, как ей позвонила Тоня.
Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила разговор с дочерью Антониной Паперной на Пасху.
В частности, старшая дочь знаменитости после начала полномасштабной войны осталась в России. Там Тоня живет с мужем, российским актером Владимиром Ягличем, и их двумя детьми.
В эфире "Сніданку з 1+1" ведущая поинтересовалась, поздравила ли ее старшая дочь с Пасхой. Актриса призналась, что по случаю праздника Тоня ей звонила вместе с внукам.
"Поздравили. Еще вчера (15 апреля – прим. ред.). Малыши нас поздравляли: "Бабушка с праздником, бабушка-дедушка", — ответила артистка.
Ольге Сумской сложно говорить на тему старшей дочери. Ведущая Валентина Хамайко поддержала актрису и отметила, что с семьей нужно поддерживать связь, чтобы не произошло.
"Семья должна поддерживать связь, как бы ни складывались обстоятельства. Семья остается семьей, и связь нужно поддерживать. Это чрезвычайно важно", — подчеркнула Валентина Хамайко.
Напомним, ранее Ольга Сумская объясняла, почему ее дочь осталась в России и молчит о войне в Украине. По словам актрисы, молчаливую позицию Тоня выбрала неспроста.
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