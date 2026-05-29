Ольга Сумская откровенно рассказала о будущей пенсии после 45-летнего стажа и уйдет ли со сцены

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о выходе на пенсию и призналась, занимается ли оформлением государственных выплат.

Вскоре в августе знаменитости исполнится 60 лет, поэтому она будет иметь право официально оформить пенсию. На проекте «Наодинці з Гламуром» артистка признается, что пока она не знает, какую именно сумму будет получать. В то же время Сумская надеется, что многолетняя работа в театре и кино, а также профессиональные звания повлияют на размер выплат.

«Мне надо обратиться к определенным людям, которые этим занимаются, кабинетам и посчитать. Я даже не знаю, какая это будет пенсия. У меня много регалий, которые могут дать надбавки, надеюсь», — поделилась актриса в разговоре с Анной Севастьяновой.

Ольга отметила, что посвятила украинскому кинематографу почти всю жизнь, поэтому лелеет надежду на соответствующие выплаты. Несмотря на это, Сумская уверяет, что не планирует сосредотачиваться только на теме пенсии. Актриса говорит, что для нее самое важное — иметь здоровье и возможность и в дальнейшем работать для зрителя.

«45 лет работаю в украинском кино. Я начинала в 16 лет сниматься и это те фильмы, которые вошли в золотой фонд украинского кинематографа. Поэтому надеюсь, что пенсия будет неплохая. Но дай Бог здоровья, чтобы мы не жаловались ни на что и была и дальше возможность выходить на сцену. Потому что если сесть и думать о пенсии — нет, это не про меня», — отметила знаменитость.

Напомним, недавно Ольга Сумская комментировала свои отношения с дочерью Антониной и внуками, живущими в РФ во время войны. Звезда объяснила, как они видятся.

