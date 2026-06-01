Ольга Сумская откровенно рассказала о конфликтах со свекровями: "Не так варю борщ"

Ольга Сумская / © instagram.com/vitaliyborysyuk

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно заговорила об отношениях со свекровями и бытовых конфликтах в семье, чем привлекла внимание к теме личных границ в браке.

Артистка вспомнила, что в разные периоды жизни ей приходилось сталкиваться с типичными домашними замечаниями. Часто это были мелочи, которые быстро перерастали в эмоциональные споры. Речь шла о быте: уборка, стирка, приготовление пищи. Со временем, по словам Сумской, она научилась реагировать спокойнее. А иногда даже соглашалась с советами, чтобы избежать напряжения.

«Ну, вот обязательно дать совет. Не так варю борщ, скажем, не так убираю, не так стираю, что-то какие-то бытовые такие моменты. Меня это раздражало, но надо сказать, что потом я делала так, как говорила мне свекровь», — вспомнила Ольга в комментарии «Тур звездами».

Реклама

Ольга Сумская

Сумская отмечает, что большинство конфликтов между невесткой и свекровью рождаются не из злости, а из эмоциональной привязанности. Мать, по ее словам, часто болезненно реагирует на изменение ролей в жизни сына. Поэтому вместо борьбы она советует искать баланс и терпение.

«Будьте снисходительны, будьте уступчивы, потому что когда вы уступаете, когда овладели собой… Я понимаю, что бывают ситуации очень и очень непредсказуемые, все равно вы поймете, что это сын, это святое. Ну, как это вы отрываете такого любимца, невероятное свое дитя, и вдруг тоже вы влюблены в него. Это же тоже любовь, только материнская», — подчеркнула артистка.

Ольга Сумская пережила два брака и имеет двух дочерей. В первом браке с Евгением Паперным родилась Антонина. Во втором браке с Виталием Борисюком актриса воспитала дочь Анну и сохранила семейные отношения, длящиеся более 30 лет.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Евгений Паперный

Напомним, недавно Ольга Сумская откровенно рассказала о будущей пенсии после 45-летнего стажа и уйдет ли со сцены.

Реклама

Новости партнеров