Ольга Сумская откровенно рассказала о личной жизни 21-летней дочери

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о личной жизни младшей дочери от Виталия Борисюка Анны.

Так, звезда стала гостьей нового выпуска шоу Владимира Остапчука "Мекнув – питайте", посвященное теме свадьбы. В частности, Сумская во время разговора с гостями студии отрицала стереотип, что самое главное для женщины – выйти замуж.

"Совершенно нет. Я общаюсь с младшей дочерью по поводу этого вопроса. Нет такой цели сегодня у девушек. Если это было актуально для поколения 90-х, 2000-х, то сейчас девушки совершенно по-другому выстраивают отношения", – прокомментировала Сумская.

Дочь Ольги Сумской Анна / Фото: instagram.com/gandzyazen

Артистка отметила, что ее 21-летняя дочь самодостаточная личность и ее мысли заняты совсем другим, а не желанием удачно выйти замуж. Также звездная мама призналась, что ее дочь даже не с кем не встречается сейчас:

"У нее нет любимого. Она не в отношениях. И она находит кайф в этом абсолютно. Главное – это профессиональная деятельность. И она утверждается", – подчеркнула звездная мама.

Дочь Ольги Сумской Анна / Фото: instagram.com/gandzyazen

Отметим, что Анна Борисюк в этом году закончила КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого. Сейчас девушка вместе с мамой играет в спектакле "За двумя зайцами" и полностью сосредоточена на построении карьеры.

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