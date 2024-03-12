Ольга Сумская откровенно рассказала об отношениях с мужем Борисюком: "Было много трещин"

Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно рассказала об отношениях со своим 60-летним мужем Виталием Борисюком.

По словам знаменитости, их отношения пережили немало испытаний. Впрочем, им всегда удавалось прийти к взаимопониманию за более чем 30 лет брака. А причиной частых ссор между супругами становится их работа. Ольга призналась, что очень часто дает советы своему мужу как режиссер. Так, во время его представлений она может поделиться своим видением картины. На что Виталий реагирует достаточно резко, ведь не любит замечаний.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

"Было много трещин, но мы нашли общий язык за эти более 30 лет. Надо беречь эти отношения. Надо поливать этот цветок любви, если бог подарил тебе ощущение того, что это твой человек. Мы часто ссоримся по пустякам. Он очень не любит замечаний. После представления я могу сделать несколько режиссерских замечаний, потому что я режиссер в душе. Он не воспринимает их и начинается… Так постоянно, ну актерская пара", - поделилась Ольга Сумская в интервью Люкс ФМ.

Напомним, недавно Ольга Сумская прокомментировала скандал со своей старшей дочерью Антониной Паперной, которая сейчас находится в РФ.

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