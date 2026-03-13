Ольга Сумская откровенно рассказала об отношениях с сестрой Натальей: "Я стараюсь, но..."

Ольга и Наталья Сумские

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, как сейчас складываются ее отношения со старшей сестрой — Натальей Сумской.

Несмотря на предыдущие попытки наладить контакт, актриса признается: взаимопонимания пока достичь не удалось.

Об этом Сумская рассказала в интервью «РБК-Украина». По ее словам, тема семейного конфликта остается болезненной, поэтому говорить о ней она старается осторожно.

«Это очень такой процесс непредсказуемый. Лучше вам этот вопрос задать Наталье Вячеславовне», — сказала актриса.

Впрочем, впоследствии она все же дала понять, что не прекращает пытаться возобновить диалог с сестрой. По словам Ольги, инициатива с ее стороны является постоянной, однако ответа пока нет.

«Я хочу услышать ее ответ, потому что я все время пытаюсь, а там стена», — призналась она.

Ольга и Наталья Сумские / © УНИАН

Напряжение в известной актерской семье обострилось после начала полномасштабной войны. Немало дискуссий вызвала позиция старшей дочери Ольги — актрисы Антонины Паперной. Еще до 2022 года она переехала в Россию, где впоследствии вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча. У супругов родилось двое детей, а сама Паперная продолжила работать в Москве.

После начала российского вторжения актриса не делала публичных заявлений относительно войны и не приезжала в Украину. Такое молчание вызвало критику как у части публики, так и среди родственников.

В частности, актер Вячеслав Хостикоев — сын Натальи Сумской — рассказывал, что пытался связаться с двоюродной сестрой в начале большой войны. По его словам, она не ответила на сообщение. Впоследствии он неоднократно высказывался критически относительно ее позиции, что, по предположениям, только обострило семейное напряжение.

Несмотря на обиды, Сумская не скрывает: она хотела бы вернуть теплые семейные отношения. Актриса не раз говорила, что всегда относилась к старшей сестре почти как ко второй маме и надеется, что со временем семейный конфликт удастся преодолеть.

Напомним, недавно Ольга Сумская оказалась под волной хейта. Актриса попала в скандал из-за публикации под песню россиянина.