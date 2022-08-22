Ольга Сумская отмечает 56-летие: как актрису поздравили коллеги и муж

С самого утра известная артистка Ольга Сумская получает поздравления от коллег, родных и поклонников.

Актрису просто "засыпают" комплиментами, словами с пожеланиями, цветами и подарками. В своем Instagram знаменитость немного показала, как ее поздравляют.

Ольга Сумская отмечает 56-летие / Фото: instagram.com/olgasumska

Утром, едва ли не первым, Сумскую поздравил ее любимый муж, Виталий Борисюк. Он сделал для нее сюрприз: подготовил большой букет светло розовых троян и посвятил ей песню. А вот младшая дочь подарила маме воздушные шарики в сине-желтых цветах, на которых красовалась надпись "С днем рождения, любимая мамочка". Также Анна подготовила для Ольги открытку с поздравлениями, которую сделала самостоятельно.

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А вот неожиданностью для Сумской стало поздравление от Андрея Беднякова, который утром пришел к ней домой и подарил букет гортензий.

Ольга Сумская отмечает 56-летие / Фото: instagram.com/olgasumska

"Неожиданно первым мы встретили соседа Андрейчика. Это хороший знак. Спасибо, дорогой", — отметила Сумская.

Также актрису поздравляли и коллеги. В частности, на работе в театре знаменитости подарили много цветов. Кстати, те, кто пока не смог поздравить Сумскую лично, оставляли ей слова с пожеланиями в комментариях в Instagram:

Олечка, невероятная! C Днем рождения! Спасибо, что ты у нас есть! Будь счастлива! Под мирным небом! (Наталка Денисенко)

Дорогая Олечка! Сердечно поздравляю! Так держать, красавица и талант! Победы и мирное небо! Обнимаю (Екатерина Бужинская)

Многая лета, красотка! Победы всем нам! (Юрий Горбунов)

Наша красота и искренняя душа! Обожаю, обнимаю! С днем рождения, Олюся (Надежда Матвеева)

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