Ольга Сумская ответила на упреки, почему не вышла замуж за богача: "Закалилась"

Украинская актриса Ольга Сумская ответила на хейт в сторону ее внешности и мужа Виталия Борисюка.

Так, звезда отметила, что постоянно сталкивается с хейтом. Впрочем, он ее никак не затрагивает, а наоборот делает еще популярнее. Поэтому Ольга частые упреки в сторону своего возраста не воспринимает.

"Я все читаю. Я и хейт – это два понятия, идущих рядом. Больно. Задевали и внешность, и личную жизнь… Я закалилась и научилась воспринимать это трезво. Вот пишут, что я на себя не похожа и что со мной случилось. Люди, нам сколько лет, время идет, мы меняемся. Я уважаю свой возраст", - подчеркнула актриса в интервью Размику Погосяну.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Кроме того, Сумская призналась, что регулярными упреками также являются те, которые касаются ее брака. Знаменитость объяснила, что с Виталием их сочетает настоящая любовь, поэтому любые негативные комментарии также проходят мимо них.

"А почему она постоянно с Борисюком? Она что, не могла за всю жизнь найти себе кого-то побогаче? Где тот миллионер?". Говорю: "Люди добрые, я не искала миллионера. Я вышла замуж за Борисюка, потому что любила и люблю его! Пусть эта любовь согревает мое сердце еще долгие годы. Потому что это счастье – найти свою вторую половинку. И это надо беречь, как зеницу ока. А хейтеры просто добавляют нам рейтинга", – обьяснила Ольга.

Напомним, недавно Ольга Сумская показала мужа с голым торсом и как позагорала с ним в Одессе на пляже.

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