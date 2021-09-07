Ольга Сумская почтила память покойного отца: "Всегда в нашем сердце"

Ольга Сумская почтила память покойного отца: "Всегда в нашем сердце"

Мужчине исполнилось бы 87 лет.

Украинская актриса Ольга Сумская почтила память своего покойного отца, украинского театрального актера Вячеслава Сумского.

Вчера, 6 сентября, артисту исполнилось бы 87 лет. В сторис на своей странице в Instagram Ольга опубликовала архивный снимок. Но фото она изображена с мамой Анной Ивановной и покойным отцом Вячеславом Игнатьевичем.

Ольга Сумская с родителями / instagram.com/olgasumska

Публикацию артистка дополнила трогательным обращением к отцу.

"Папа, родной... Сегодня 87... Люблю. Всегда в нашем сердце", — подписала фото Сумская.

Отметим, что Вячеслав Сумской умер 12 сентября в 2007 году. Он похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Напомним, недавно Ольга Сумская сделала полное обследование своего организма. Артистка поделилась, что у нее обнаружили некоторые проблемы со здоровьем.

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