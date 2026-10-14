Ольга Сумская поддержала Федишин после потери дочери и шокировала, как сама едва не потеряла ребенка

Ирина Федишин, Ольга Сумская

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Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на трагедию в семье певицы Ирины Федишин, которая потеряла дочь, и поделилась собственным болезненным опытом беременности.

Знаменитость оставила слова поддержки под недавним постом телеведущей Марички Падалко в Instagram, где та выразила соболезнования артистке и осудила критику на ее адрес в соцсетях. В то же время Ольга вспомнила, что 24 года назад также столкнулась с опасными осложнениями на позднем сроке беременности.

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По словам Сумской, тогда речь шла о гестозе, а ее артериальное давление достигло критических показателей — беременность была под угрозой. Но, к счастью, благодаря врачам и заблаговременному приезду в роддом все прошло и она родила дочь.

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Пост Марички Падалко об Ирине Федишин — комментарий Ольги Сумской / © instagram.com/marichkapadalko

«Господи, какое горе… Ирочке сил восстановиться. Вспоминаю свою ситуацию 24 года назад. Гестоз, который едва не погубил беременность на последних сроках. Давление 220/120. Хорошо, что вовремя поехала в роддом. Врачи спасли», — поделилась Сумская.

Напомним, о потере нерожденной дочери Ирины Федишин сообщил ее муж Виталий Човнык. Он также рассказал, что певица переживает тяжелое состояние и попросил молиться за ее здоровье и восстановление. Супруги уже воспитывают двух сыновей, а третьего ребенка, который должен был стать их первой дочерью, очень ждали. Тем временем Ефросинина, Решетник, Ротару и другие с болью отреагировали на горе.

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