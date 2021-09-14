Ольга Сумская поделилась архивным фото, на котором она 20-летняя позирует в купальнике

Ольга Сумская поделилась архивным фото, на котором она 20-летняя позирует в купальнике

На снимке артистка изображена на фоне реки.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно вспомнила начало своей карьеры, показала, как выглядела в 20 лет.

В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором она изображена юной девушкой. На фото Ольга позирует перед камерой в купальнике на фоне реки. Ее длиннющие волосы, которые ранее были темного цвета, собраны в косу.

20-летняя Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Артистка, которая и сейчас прекрасно выглядит, в молодости была очень красивой и имела стройную фигуру.

"20 лет... Коса моя!" — вспомнила Ольга.

Напомним, звезды часто показывают, как они выглядели в молодости. Недавно Дмитрий Гордон поделился снимком, который был сделан в 1990 году.

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