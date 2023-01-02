Ольга Сумская поделилась архивными фото с живущей в России дочерью: "Счастливые мирные времена"

Актриса также показала на фото маму и бывшего мужа.

Звезда украинского кино Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивных фотографий.

В сторис в Instagram актриса показала, как скучает по мирным временам. На фото из архива Сумская показала свою покойную маму Анну Ивановну, бывшего мужа Евгения Паперного, а также дочь Тоню Паперную, которая сейчас живет в России.

"Счастливые мирные времена", — подписала фото Сумская.

Так, актриса показала, как ее семья собиралась вместе с обеденным столом и весело проводила время вместе.

Фото: instagram.com/olgasumska

На одной из фотографий Тоня позировала вместе со своим известным отцом. По мнению Сумской, Паперна очень похожа на своего папу.

"Папина дочка", — подписала кадр актриса.

Фото: instagram.com/olgasumska

Также Сумская поделилась забавными и семейными фото с Тоней в разном возрасте. В одном кадре будущая актриса позирует в костюме восточной девушки, а в другом обнимается с мамой.

Фото: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska

Вспомнила актриса и свои съемки в фильме "Роксолана". Тогда в 1995 году съемки ленты проходили в крымском городе Бахчисарай.

"Любимое фото 1995 года. Бахчисарай. На съемках "Роксоланы", — добавила подпись Сумская.

Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская ответила, увидится ли с Тоней Паперной на зимние праздники.

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