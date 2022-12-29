Ольга Сумская ответила, увидится ли на новогодние праздники с дочерью, живущей в России

Тоня Паперная после начала полномасштабного вторжения России в Украину осталась жить в стране-агрессоре.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, удастся ли ей увидеться со старшей дочерью, актрисой Тоней Паперной, на новогодние праздники.

В эксклюзивном комментарии сайта ТСН.ua артистка призналась, что даже не может представить, когда снова встретится с дочерью и внуками, которые до сих пор находятся в России.

По словам Сумской, сейчас Тони и всей семье очень тяжело, но Паперная не может покинуть страну-агрессорку и вынуждена оставаться в Москве.

"Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это тяжело. Ей очень тяжело. Это тяжелее всего, что можно вообще представить", — рассказала Сумская.

Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что Тоня Паперная живет в России со своим бойфрендом, российским актером Владимиром Ягличем. Пара воспитывает двоих общих детей — 4-летнюю дочь Еву и 2-летнего сына Даниила.

Фото: instagram.com/olgasumska

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