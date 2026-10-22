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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ольга Сумская поделилась жуткими кадрами ночной атаки на Киев и показала, что пережила

Актриса показала, как переживала ночную атаку на столицу и скрывалась от взрывов с четырехлапой любимицей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как вместе с собакой пряталась от российской баллистической атаки на Киев в ночь на 22 октября.

Знаменитость пережила тревожные минуты в собственном доме. Во время обстрела она вместе с четырехлапой любимицей находилась в коридоре. Актриса записала видео, на котором четко слышны звуки взрывов. Сумская не скрывала свой страх и эмоционально реагировала на громкие удары. Все это время она крепко прижимала маленькую собаку к себе. Трогательными кадрами артистка поделилась в Instagram-stories.

«Страшная ночь», — коротко написала Ольга Сумская, описывая пережитое.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

На видео актриса дрожит от страха и то и дело повторяет: «Боже, Боже». Она не выпускает любимицу из рук и пытается успокоиться, пока за окнами раздаются взрывы. Кадры передают напряженную атмосферу ночи, которую жителям столицы снова пришлось провести под угрозой российских ударов.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала о многолетнем конфликте с сестрой Наталией. Артистка также предположила, возможно ли когда-нибудь примирение.

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