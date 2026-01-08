Ольга Сумская похвасталась активным отдыхом с мужем и дочкой в Буковеле

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская похвасталась активным семейным отдыхом на западе Украины.

Артистка наслаждается зимним отпуском. Компанию знаменитости составили ее муж, актер Виталий Борисюк, и 23-летняя дочь Анна. Они все вместе отправились в Буковель. Там семейство остановилось в отеле, откуда открывается просто невероятный вид на заснеженные горы Карпат и леса.

Ольга Сумская любуется невероятным пейзажем / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская вместе с мужем и дочкой предпочитает активный отдых. Поэтому, конечно, их отпуск не обходится без катания на лыжах. Актриса уже и опубликовала соответствующие фотографии.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska

Артистка вместе с дочкой также пользовались подъемником. Там они просто наслаждались невероятными видами.

Ольга Сумская с дочерью / © instagram.com/olgasumska

Напомним, сейчас немало знаменитостей находятся в отпуске на западе Украины. В частности, в Буковеле отдыхает певица Mamarika. Исполнительница уже успела наделать пикантных фото в нижнем белье, на которых соблазнительно повыгибалась на фоне заснеженных гор.