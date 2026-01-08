ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Ольга Сумская похвасталась активным отдыхом с мужем и дочкой в Буковеле

Артистка показала, как проходит ее зимний семейный отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ольга Сумская с мужем и дочерью

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская похвасталась активным семейным отдыхом на западе Украины.

Артистка наслаждается зимним отпуском. Компанию знаменитости составили ее муж, актер Виталий Борисюк, и 23-летняя дочь Анна. Они все вместе отправились в Буковель. Там семейство остановилось в отеле, откуда открывается просто невероятный вид на заснеженные горы Карпат и леса.

Ольга Сумская любуется невероятным пейзажем / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская любуется невероятным пейзажем / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская вместе с мужем и дочкой предпочитает активный отдых. Поэтому, конечно, их отпуск не обходится без катания на лыжах. Актриса уже и опубликовала соответствующие фотографии.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska

Артистка вместе с дочкой также пользовались подъемником. Там они просто наслаждались невероятными видами.

Ольга Сумская с дочерью / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью / © instagram.com/olgasumska

Напомним, сейчас немало знаменитостей находятся в отпуске на западе Украины. В частности, в Буковеле отдыхает певица Mamarika. Исполнительница уже успела наделать пикантных фото в нижнем белье, на которых соблазнительно повыгибалась на фоне заснеженных гор.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie