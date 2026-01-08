- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
Ольга Сумская похвасталась активным отдыхом с мужем и дочкой в Буковеле
Артистка показала, как проходит ее зимний семейный отпуск.
Украинская актриса Ольга Сумская похвасталась активным семейным отдыхом на западе Украины.
Артистка наслаждается зимним отпуском. Компанию знаменитости составили ее муж, актер Виталий Борисюк, и 23-летняя дочь Анна. Они все вместе отправились в Буковель. Там семейство остановилось в отеле, откуда открывается просто невероятный вид на заснеженные горы Карпат и леса.
Ольга Сумская вместе с мужем и дочкой предпочитает активный отдых. Поэтому, конечно, их отпуск не обходится без катания на лыжах. Актриса уже и опубликовала соответствующие фотографии.
Артистка вместе с дочкой также пользовались подъемником. Там они просто наслаждались невероятными видами.
Напомним, сейчас немало знаменитостей находятся в отпуске на западе Украины. В частности, в Буковеле отдыхает певица Mamarika. Исполнительница уже успела наделать пикантных фото в нижнем белье, на которых соблазнительно повыгибалась на фоне заснеженных гор.