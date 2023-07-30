Ольга Сумская похвасталась, как с 21-летней дочерью в одном спектакле играла

Знаменитость вместе с дочерью играла в одном в одном из театров Киева.

Народная артистка Украины Ольга Сумская похвасталась, как с 21-летней дочерью, начинающей актрисой Анной Борисюк, играла в одном спектакле.

В этом году девушка окончила театральный университет и уже получила свою первую работу. Анна играет роль Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами". Сама же Ольга Сумская тоже задействована. Актриса воплотила на сцене образ Секлиты Лимерихи.

Ольга Сумская вместе с дочерью играет в спектакле / Фото: instagram.com/olgasumska

Тем временем зрители положительно оценили игру Анны Борисюк, ведь после представления юную актрису засыпали цветами.

"Спасибо, Киев, дорогие наши друзья", — поблагодарила зрителей Ольга Сумская.

Младшая дочь Ольги Сумской / Фото: instagram.com/olgasumska

В настоящее время театральная труппа находится на гастролях. После Киева Ольга Сумская вместе с дочерью отправилась дальше играть спектакль "За двумя зайцами".

Напомним, Анна Борисюк только в этом году стала выпускницей театрального университета имени Карпенко-Карого. Учебное заведение юная актриса закончила с отличием, получила работу в театре и отправилась на гастроли.

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