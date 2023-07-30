Ольга Сумская похвасталась, как с 21-летней дочерью в одном спектакле играла

Знаменитость вместе с дочерью играла в одном в одном из театров Киева.
Народная артистка Украины Ольга Сумская похвасталась, как с 21-летней дочерью, начинающей актрисой Анной Борисюк, играла в одном спектакле.
В этом году девушка окончила театральный университет и уже получила свою первую работу. Анна играет роль Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами". Сама же Ольга Сумская тоже задействована. Актриса воплотила на сцене образ Секлиты Лимерихи.
Тем временем зрители положительно оценили игру Анны Борисюк, ведь после представления юную актрису засыпали цветами.
"Спасибо, Киев, дорогие наши друзья", — поблагодарила зрителей Ольга Сумская.
В настоящее время театральная труппа находится на гастролях. После Киева Ольга Сумская вместе с дочерью отправилась дальше играть спектакль "За двумя зайцами".
Напомним, Анна Борисюк только в этом году стала выпускницей театрального университета имени Карпенко-Карого. Учебное заведение юная актриса закончила с отличием, получила работу в театре и отправилась на гастроли.
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