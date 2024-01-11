Ольга Сумская похвасталась, как с дочерью отдыхает на горнолыжном курорте в Австрии

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что отправилась на отдых в Австрию

Артистка в отпуск уехала не сама. Компанию знаменитости составила 21-летняя дочь Анна. В своем Instagram Ольга Сумская показывает, как проходит их отпуск.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

В частности, они отправились за границу, а именно на горнолыжный курорт, расположенный в австрийской коммуне Капрун.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

На отдыхе Ольга Сумская вместе с дочкой Анной любуется невероятными заснеженными видами.

Пост Ольги Сумской / Фото: instagram.com/olgasumska

Также они катаются на подъемнике. Как делилась актриса, она была просто в шоке от красоты, которая открывалась перед ними.

Кроме того, артистка вместе с дочерью в специальной одежде каталась на лыжах и сноуборде.

Ольга Сумская с дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская наслаждалась отдыхом в Карпатах. Правда, тогда вместе с ней отдыхала не только дочь, но муж, актер Виталий Борисюк.

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