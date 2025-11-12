ТСН в социальных сетях

Гламур
79
1 мин

Ольга Сумская похвасталась отдыхом с дочкой в горах и интересным способом обратилась к природе

Артистка очаровала невероятным видом украинских гор.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ольга Сумская с дочерью Анной Борисюк с дочерью

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками искренними моментами семейного отдыха в горах.

Вместе с 23-летней дочерью Анной Борисюк, которая недавно неожиданно стала бизнесвумен, звезда отправилась в Карпаты, где насладилась пейзажами, чистым воздухом и душевным покоем. На опубликованном видео Сумская с улыбкой обращается к природе и искренне делится своими эмоциями:

«Сердце поет! Родные вещи: Карпаты, Прут. Вот так вдохнуть. Боже, какое это счастье и наслаждение!» — сказала актриса, а потом спела легендарную песню Николая Мозгового «Край».

Пост Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Видео передает настоящую гармонию и единство с природой — Сумская обращается к лесу громкими звуками, словно ведет с ним диалог. Вместе с дочерью Анной они также загадали желание — то, что сегодня является общим для всех украинцев — и поблагодарили горы за спокойствие, силу и красоту.

Юзеры в комментариях также были восхищены красотой природы. Поклонники артистки активно начали засыпать Сумскую и ее дочь комплиментами:

  • Невероятно красивая наша Ольга!

  • Замечательная актриса даже в жизни, а не только на сцене!

  • Обожаю вас, красавицы! Браво талантливой актрисе

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями из Крыма, вспоминая свои съемки и яркие моменты из прошлого. Артистка не скрывает, что для нее эти фото — теплые воспоминания о беззаботных годах, когда она только начинала свой звездный путь.

79
