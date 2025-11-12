- Дата публикации
Ольга Сумская похвасталась отдыхом с дочкой в горах и интересным способом обратилась к природе
Артистка очаровала невероятным видом украинских гор.
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками искренними моментами семейного отдыха в горах.
Вместе с 23-летней дочерью Анной Борисюк, которая недавно неожиданно стала бизнесвумен, звезда отправилась в Карпаты, где насладилась пейзажами, чистым воздухом и душевным покоем. На опубликованном видео Сумская с улыбкой обращается к природе и искренне делится своими эмоциями:
«Сердце поет! Родные вещи: Карпаты, Прут. Вот так вдохнуть. Боже, какое это счастье и наслаждение!» — сказала актриса, а потом спела легендарную песню Николая Мозгового «Край».
Видео передает настоящую гармонию и единство с природой — Сумская обращается к лесу громкими звуками, словно ведет с ним диалог. Вместе с дочерью Анной они также загадали желание — то, что сегодня является общим для всех украинцев — и поблагодарили горы за спокойствие, силу и красоту.
Юзеры в комментариях также были восхищены красотой природы. Поклонники артистки активно начали засыпать Сумскую и ее дочь комплиментами:
Невероятно красивая наша Ольга!
Замечательная актриса даже в жизни, а не только на сцене!
Обожаю вас, красавицы! Браво талантливой актрисе
Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями из Крыма, вспоминая свои съемки и яркие моменты из прошлого. Артистка не скрывает, что для нее эти фото — теплые воспоминания о беззаботных годах, когда она только начинала свой звездный путь.