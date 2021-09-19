Ольга Сумская похвасталась подарками на юбилей от бывшего и нынешнего мужа

Ольга Сумская похвасталась подарками на юбилей от бывшего и нынешнего мужа

Летом звезда отпраздновала 55-летие.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская в августе отпраздновала юбилей.

Звезде исполнилось 55 лет. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, как ее поздравлял муж, Виталий Борисюк. Так, любимый вручил жене ожерелье, о котором она мечтала.

http://svitske.1plus1.ua/

"Я хотела давно баламуты, они безумно дорогие, у меня их еще не было и вдруг Виталий мне их дарит", — поделилась актриса.

Со своей стороны, Борисюк добавил, что ожерельем не обошелся и приобрел Ольге две брендовые сумочки.

http://svitske.1plus1.ua/

"Огромный букет кремовых роз, Оля их очень любит и подарки: сумочки очень известных брендов, две, крутые", — отметил актер.

http://svitske.1plus1.ua/

Не остался в стороне и первый муж Сумской, Евгений Паперный: "Я ей подарил очень хороший набор конфет, причем там нашпиговка такая, фруктовая: курага, слива, огромные конфеты".

Напомним, не так давно Ольга Сумская поделилась архивным фото, на котором она 20-летняя позирует в купальнике. На снимке артистка изображена на фоне реки.

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