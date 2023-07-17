Ольга Сумская показала 21-летнюю дочь-красавицу и поздравила ее с окончанием университета

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась редким фото со своей 21-летней дочерью Анной от актера Виталия Борисюка.

Девушка пошла по стопам своих звездных родителей и тоже стала актрисой. Более того, Анна окончила тот же университет, в котором свою карьеру начали строить ее папа и мама.

На своей странице в Instagram Сумская показала улыбающееся фото с дочерью и поздравила ее с получением высшего образования.

"Дочь, Анечка, наша родная! Поздравляем тебя, солнышко, с окончанием нашей альма-матер им. Карпенко-Карого и получением диплома с отличием", — поздравила Анну звездная мама.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Сразу же после окончания университета Анна имеет возможность показать себя на большой сцене. Как рассказала Сумская, уже скоро они вместе с мужем и дочерью отправляются в гастроли со спектаклем "За двумя зайцами".

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