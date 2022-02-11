Ольга Сумская показала архивное фото со старшей сестрой Натальей

У родных сестер достаточно напряженные отношения.

Известная украинская актриса Ольга Сумская продолжает делиться архивными фотографиями.

В частности, в Instagram-stories артистка показала снимок, на котором изображена с папой еще совсем маленькой. Фото было сделано зимой, на острове Хортица.

"Я с папой… Запорожье. Хортица", – поделилась артистка.

Ольга Сумская вместе с папой / instagram.com/olgasumska

Также актриса показала и довольно редкое фото, на котором изображена вместе со своей старшей сестрой Натальей. Кадр был сделан 45 лет тому назад.

Ольга и Наталья Сумские / instagram.com/olgasumska

Отметим, у родных сестер достаточно напряженные отношения. Они не общаются и почти не встречаются, только на семейных праздниках. Как ранее рассказывала Наталья, так сложилось по ряду причин, среди которых стиль жизни и политика.

Также Наталья не общается со своей племянницей Антониной Паперной, которая живет в России. Она говорит, что это "уже другая страна и другая семья".

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