Ольга Сумская показала чувственное фото с мужем и растрогала поздравлением с особым праздником

Супруги уже 28 лет вместе.
Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 12 мая, артистка празднует годовщину знакомства с мужем Виталием Борисюком. Пара начала строить отношения 28 лет назад.
В частности, в своем фотоблоге Ольга поделилась нежным снимком с возлюбленным, на котором его обнимает. А под фото поделилась воспоминаниями, как зарождался их роман, и какие эмоции тогда испытывала.
"28 лет вместе... Витасик, я помню каждый миг первых дней... Когда все это рождается... Настоящее, самое ценное, единственное в мире! Люблю", - восхитила артистка.
В комментариях поклонники поздравили супругов с важным праздником и пожелали как можно дольше жить в любви и согласии:
- Мне кажется, что его нельзя не любить. Прекрасная пара – будьте счастливы
- Поздравляю вас! Вы одна из лучших пар и самых крепких пар Украины. Фантастические
- Поздравление! Здоровья и взаимоуважения! Еще многих лет жизни вместе!
- Обожаю. Божьего благословения Вашей семье
Напомним, недавно Ольга Сумская показала архивные фото с дочками и покойной мамой и поблагодарила ее по случаю Дня матери.
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