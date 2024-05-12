Ольга Сумская показала чувственное фото с мужем и растрогала поздравлением с особым праздником

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 12 мая, артистка празднует годовщину знакомства с мужем Виталием Борисюком. Пара начала строить отношения 28 лет назад.

В частности, в своем фотоблоге Ольга поделилась нежным снимком с возлюбленным, на котором его обнимает. А под фото поделилась воспоминаниями, как зарождался их роман, и какие эмоции тогда испытывала.

"28 лет вместе... Витасик, я помню каждый миг первых дней... Когда все это рождается... Настоящее, самое ценное, единственное в мире! Люблю", - восхитила артистка.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото: instagram.com/olgasumska

В комментариях поклонники поздравили супругов с важным праздником и пожелали как можно дольше жить в любви и согласии:

Мне кажется, что его нельзя не любить. Прекрасная пара – будьте счастливы

Поздравляю вас! Вы одна из лучших пар и самых крепких пар Украины. Фантастические

Поздравление! Здоровья и взаимоуважения! Еще многих лет жизни вместе!

Обожаю. Божьего благословения Вашей семье

Напомним, недавно Ольга Сумская показала архивные фото с дочками и покойной мамой и поблагодарила ее по случаю Дня матери.

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