Ольга Сумская показала дочь-красавицу от Борисюка и нежно поздравила ее с 23-летием

Украинская актриса Ольга Сумская сообщила о важном празднике в ее семье. Младшая дочь знаменитости от мужа Виталия Борисюка встречает день рождения.

Юной актрисе Анне Борисюк исполняется 23 года. Конечно, Ольга Сумская публично поздравила дочь-красавицу с праздником. Она опубликовала кадры с Анной, где та изображена в украинском народном костюме. Также актриса растрогала теплыми словами с поздравлениями и пожеланиями, адресованными дочери.

Анна Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Поздравляем, доченька, родная наша девочка! Наша Анечка, наше солнышко! Будь сильной! Это так важно сегодня! Любим! Папа и мама", — обратилась к дочери актриса.

Виталий Борисюк также в Instagram адресовал дочери поздравительный пост. Он опубликовал их архивные фотографии, где можно заметить, как Анна менялась с годами. Кроме того, Борисюк пожелал дочери здоровья, осуществления желаний и безграничного счастья.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

"С днем рождения, наше солнышко, наша радость, наша надежда! Здоровья, исполнения всех желаний и безграничного счастья!" – обратился к дочери актер.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала о возобновлении общения со старшей сестрой. Артистка призналась, после чего они помирились и о чем она сожалеет.

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