Ольга Сумская показала фото с молодости с мужем Борисюком и как они за 35 лет изменились

Артистка приобщилась к современному тренду в Сети.
Украинская актриса Ольга Сумская показала, как с мужем Виталием Борисюком изменилась за 35 лет.
В Сети сейчас набирает обороты новый тренд. Его цель состоит в том, чтобы показать архивное и свежее семейное фото и сравнить изменения. В Instagram Ольга Сумская опубликовала снимок с Виталием Борисюком, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото актриса показала, как они возлюбленным выглядели в молодости.
Далее Ольга Сумская опубликовала свежий снимок, который был сделан в этом году. Счастливые супруги позировали в объятиях друг друга, тем временем артистка держала в руках немалый букет красных роз.
"Цель тренда – показать, как мы изменились, используя только два фото. Какие там тренды! Просто судьба!" – поделилась знаменитость.
Напомним, ранее певица Оля Цибульская присоединилась к тренду. Исполнительница опубликовала архивное фото с мужем и сыном и удивила, как они с годами изменились.
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