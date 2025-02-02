Ольга Сумская показала фото с молодости с мужем Борисюком и как они за 35 лет изменились

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как с мужем Виталием Борисюком изменилась за 35 лет.

В Сети сейчас набирает обороты новый тренд. Его цель состоит в том, чтобы показать архивное и свежее семейное фото и сравнить изменения. В Instagram Ольга Сумская опубликовала снимок с Виталием Борисюком, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото актриса показала, как они возлюбленным выглядели в молодости.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Далее Ольга Сумская опубликовала свежий снимок, который был сделан в этом году. Счастливые супруги позировали в объятиях друг друга, тем временем артистка держала в руках немалый букет красных роз.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Цель тренда – показать, как мы изменились, используя только два фото. Какие там тренды! Просто судьба!" – поделилась знаменитость.

Напомним, ранее певица Оля Цибульская присоединилась к тренду. Исполнительница опубликовала архивное фото с мужем и сыном и удивила, как они с годами изменились.

Читайте также: