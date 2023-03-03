Ольга Сумская показала, как и где ее младшая дочь встретила 21-летие

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками редкими фото своей младшей дочери Анны.

Поводом стал день рождения девушки, которое она отметила 2 марта. Анне исполнился 21 год. На странице в Instagram Сумская разместила фотографии дочери-именинницы и показала, где девушка провела праздник.

Младшей дочери Сумской Анне исполнился 21 год / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала, как ее дочь Анна 21-летие праздновала / Фото: instagram.com/olgasumska

В настоящее время Анна находится вместе с родителями в Киеве. А в свой 21-й день рождения девушка даже вышла на сцену Молодого театра, где сыграла в спектакле "Мужчины и женщины".

Ольга Сумская показала, как ее дочь Анна 21-летие праздновала / Фото: instagram.com/olgasumska

"Дочка, родная, с днем рождения! Светлая, добрая душа! Нежная и, одновременно, настойчивая и сильная! Свое 21-летие встретила на сцене Молодого театра, в дипломном спектакле… А это хороший знак! Помню, как твой дедушка, Народный артист Украины Вячеслав Сумской говорил: "День рождения на сцене – весь год плодотворный!". Главное, чтобы ты была счастлива, чтобы верила в себя при любых обстоятельствах!" – поздравила звездная мама дочь.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и их дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Отметим, что после спектакля семья отправилась праздновать в ресторан. Анна прошлым вечером для своего праздника выбрала вышиванку и черные мини-шорты. Интересно, что поздравить девушку с 21-летием пришла подруга Сумской, бывшая модель, ныне общественный деятель Влада Литовченко.

Ольга Сумская с Владой Литовченко, мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что 2 марта день рождения также отпраздновала дочь певицы Оли Поляковой Маша. Девушке исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие Маша уехала встречать в Париж, где показала романтические поцелуи с бойфрендом возле Эйфелевой башни.

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