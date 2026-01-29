ТСН в социальных сетях

Ольга Сумская показала, как из батареек сделать фонарик: "Светит до трех лет, стоит копейки"

Артистка рассекретила лайфхак, который точно не будет лишним на период отключений света.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как из батареек сделать фонарик.

Знаменитость рассекретила лайфхак, который точно не будет лишним в период отключений электроэнергии. В частности, артистка показала, как осветить помещение из подручных средств. Для этого Ольге Сумской понадобились две батарейки, светодиод и паяльник.

Муж знаменитости - актер Виталий Борисюк - это все соединил. Что важно, батарейки надо припаять разными полюсами, а с другой стороны присоединить светодиод, который дает свет. Как говорит Ольга Сумская, такие "светлячки надежды" можно разложить в квартире, которая будет освещаться.

"Как сделать светлячок: берете две пальчиковые батарейки и один светодиод, с одной стороны батарейки соединяются паяльником разными полюсами, а с другой припаять светодиод! Светит до трех лет! Непрерывно! Стоит копейки", - делится знаменитость.

Видео Ольги Сумской прокомментировала модель Мила Кузнецова. Она поделилась своим опытом. Модель говорит, что, к сожалению, такие фонарики дают свет до полугода, а дальше начинают тускнеть. Мила также добавила, что использовала как и дорогие батарейки, так и дешевые, но результат одинаковый.

Напомним, ранее Ольга Сумская показывала, как с мужем в блэкаут готовила ужин на крыше. Также артистка делилась, как в это время выглядел ночной Киев.

