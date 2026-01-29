- Дата публикации
Ольга Сумская показала, как из батареек сделать фонарик: "Светит до трех лет, стоит копейки"
Артистка рассекретила лайфхак, который точно не будет лишним на период отключений света.
Украинская актриса Ольга Сумская показала, как из батареек сделать фонарик.
Знаменитость рассекретила лайфхак, который точно не будет лишним в период отключений электроэнергии. В частности, артистка показала, как осветить помещение из подручных средств. Для этого Ольге Сумской понадобились две батарейки, светодиод и паяльник.
Муж знаменитости - актер Виталий Борисюк - это все соединил. Что важно, батарейки надо припаять разными полюсами, а с другой стороны присоединить светодиод, который дает свет. Как говорит Ольга Сумская, такие "светлячки надежды" можно разложить в квартире, которая будет освещаться.
"Как сделать светлячок: берете две пальчиковые батарейки и один светодиод, с одной стороны батарейки соединяются паяльником разными полюсами, а с другой припаять светодиод! Светит до трех лет! Непрерывно! Стоит копейки", - делится знаменитость.
Видео Ольги Сумской прокомментировала модель Мила Кузнецова. Она поделилась своим опытом. Модель говорит, что, к сожалению, такие фонарики дают свет до полугода, а дальше начинают тускнеть. Мила также добавила, что использовала как и дорогие батарейки, так и дешевые, но результат одинаковый.
Напомним, ранее Ольга Сумская показывала, как с мужем в блэкаут готовила ужин на крыше. Также артистка делилась, как в это время выглядел ночной Киев.