Ольга Сумская показала, как на полу в гардеробной сидит во время воздушной тревоги

Артистка показала, как обустроила бомбоубежище у себя дома.

Украинская актриса Ольга Сумская сейчас вместе с мужем, актером Виталием Борисюком находится дома в Киеве.

На странице в Instagram артистка показала, где прячется, когда объявляют воздушную тревогу. Так, артистка обустроила бомбоубежище в своей гардеробной.

В фотоблоге Сумская разместила снимки, где в гардеробной сидит на полу, укрывшись одеялом. Рядом со звездой – ее домашние любимцы:

Ольга Сумская в бомбоубежище у себя дома / Фото: instagram.com/olgasumska

"Держимся! Не забываем экономить электроэнергию! Мои манюни всегда дарят море любви!" – подписала снимки Сумская.

Ольга Сумская в бомбоубежище у себя дома / Фото: instagram.com/olgasumska

В свою очередь, поклонники актрисы поддержали ее в комментариях под постом: "Оленька, какая красивая! Даже без сна!", "Моя красавица, держимся!", "что мне в вас нравится, так это человечность, естественность, вы такая как есть и не стесняйтесь этого, вы близко к народу! Оленька, держитесь", "красота спасет мир. Наша госпожа Ольга даже в бомбоубежище под обстрелами красивая. Держитесь, все будет Украина!".

Напомним, ранее ведущая Леся Никитюк показала, как подготовилась к холодной зиме на случай отсутствия отопления.

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