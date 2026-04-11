Ольга Сумская показала, как оригинально покрасить яйца к Пасхе из натуральных красителей
Артистка уже похвасталась результатом своего эксперимента.
Украинская актриса Ольга Сумская активно готовится к Пасхе.
В частности, знаменитость уже покрасила яйца. Артистка это делала из натуральных красителей. Ольга Сумская поделилась своим лайфхаком с подписчиками.
Актриса красила яйца к Пасхе в куркуме с каркаде и отдельно просто в каркаде. Знаменитость отварила это все в отдельных кастрюлях, после чего оставила на час, чтобы настоялся цвет. После этого Ольга Сумская использовала еще краситель, который давал яйцам золотистый цвет.
"Варила в куркуме и каркаде и отдельно просто в каркаде 40 минут, оставила в кастрюле на час в отваре, пока остынет", - говорит артистка.
Ольга Сумская уже и показала результат своего эксперимента. У артистки получились яркие и оригинальные пасхальные яйца без всякой "химии". Актриса также добавила, что когда яйца остынут, то цвет станет еще более насыщенным.
