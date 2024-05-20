Ольга Сумская показала, как с мужем загорает и отдыхает в Одессе: "Наслаждение"

Украинская актриса Ольга Сумская восхитила кадрами с отдыха с мужем Виталием Борисюком.

Так, актриса вместе с театральной труппой отправились в Одессу, чтобы сыграть там спектакль. Впрочем, Ольга вместе с мужем решили воспользоваться этой возможностью и в свободное время пришли на самый популярный пляж в Одессе – Ланжерон. Так, пара сделала несколько фотографий на фоне моря. На изображении Сумская нежно обнимает мужа с голым торсом.

"Привет, родная Одесса! Соскучились! Между тревогами все же успели заскочить на Ланжерон! После бешеного гастрольного тура эти полчаса зарядили силой и вдохновением… Одесса, храни тебя Боже", - подчеркнула звезда в фотоблоге.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Кроме того, возлюбленные даже успели немного позагорать и пройтись по берегу, перед тем намочив ноги в море. Также актриса показала, как ее избранник нежился на солнышке.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

В комментариях поклонники артистки даже через фото ощутили эту невероятную атмосферу и морской бриз:

Наше море!

Родная Одесса, класс

Море независимое и могучее!

Пахнет морем! Прекрасные! Берегите себя!

Напомним, что недавно Ольга Сумская с Виталием Борисюком отпраздновали особый праздник. По случаю годовщины знакомства актриса нежно обратилась к возлюбленному и показала романтическое фото.

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