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Ольга Сумская показала, как выглядела почти 30 лет назад

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Ольга Сумская показала, как выглядела почти 30 лет назад

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Звезда поделилась архивным фотоснимком.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская который раз решила вспомнить свою молодость.

У сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный кадр. Фото было сделано в театре имени Леси Украинки. Тогда актриса играла в спектакле "Дама без камелий", режиссером которого был Роман Виктюк. Тогда актриса исполнила роль Моны.

Интересно, что снимок был сделан в 1992 году. Тогда актрисе было 26 лет. Кстати, Ольга Сумская, которая и сейчас выглядит непревзойденно, в молодости была настоящей красавицей.

Ольга Сумская в молодости / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости / instagram.com/olgasumska

У артистки выразительные черты лица. Ольга подчеркивает это обычно удачным макияжем. Кроме того, у актрисы очень стройная и подтянутая фигура.

К слову, звезда часто делится архивными фотографиями. Актриса может показать снимки со спектаклей или съемок фильмов.

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