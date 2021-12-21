Ольга Сумская показала, как выглядела почти 30 лет назад

Ольга Сумская показала, как выглядела почти 30 лет назад

Звезда поделилась архивным фотоснимком.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская который раз решила вспомнить свою молодость.

У сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный кадр. Фото было сделано в театре имени Леси Украинки. Тогда актриса играла в спектакле "Дама без камелий", режиссером которого был Роман Виктюк. Тогда актриса исполнила роль Моны.

Интересно, что снимок был сделан в 1992 году. Тогда актрисе было 26 лет. Кстати, Ольга Сумская, которая и сейчас выглядит непревзойденно, в молодости была настоящей красавицей.

Ольга Сумская в молодости / instagram.com/olgasumska

У артистки выразительные черты лица. Ольга подчеркивает это обычно удачным макияжем. Кроме того, у актрисы очень стройная и подтянутая фигура.

К слову, звезда часто делится архивными фотографиями. Актриса может показать снимки со спектаклей или съемок фильмов.

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