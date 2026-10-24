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Ольга Сумская показала, как выглядела в школьные годы: ее сходство с 24-летней дочерью впечатляет
Артистка также показала своих покойных родителей в молодости.
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими фото из семейного архива.
Так, звезда время от времени погружается в ностальгию и делится памятными для нее фотографиями. В этот раз она вспомнила себя в юном возрасте, когда еще ходила в школу. На черно-белых фото заметно, что в тот период у Ольга были длинные волосы и выраженный взгляд.
В то же время из-за проблем со зрением будущая звезда носила очки. Сумская показала себя в тот период и вспомнила маму, умеющую фантастически готовить. Также трудно не заметить, как у 24-летней дочери актрисы Анны сейчас невероятное сходство со звездной мамой в детстве.
Кроме того, артистка поделилась фотографиями с родной сестрой Наталией Сумской и вспомнила их детство. Не обошлось и без упоминания их родителей. Ольга показала фотографии разного периода: как отдельно мамы и папы, так и семейные. Более того, актриса даже нашла архивное фото своего отца в юном возрасте.
«Исторические фото. Вячеслав Сумский. Папа. 50-е годы, театр им. М. Заньковецкой. Всегда смотрю эти фото с восхищением. Создала природа такого талантливого красавца. Мое божество — мамочка. Анна Опанасенко-Сумская. Обожаю архивные фото. Помню вкус супа с курицей на нашей кухне в Запорожье, мама фантастически готовила», — поделилась воспоминаниями звезда.
Напомним, недавно Ольга Сумская назвала имя актера, с кем согласилась бы сыграть интимную сцену и выдвинула условия, при которых решится на это.