Ольга Сумская показала, как выглядела в школьные годы: ее сходство с 24-летней дочерью впечатляет

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими фото из семейного архива.

Так, звезда время от времени погружается в ностальгию и делится памятными для нее фотографиями. В этот раз она вспомнила себя в юном возрасте, когда еще ходила в школу. На черно-белых фото заметно, что в тот период у Ольга были длинные волосы и выраженный взгляд.

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Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

В то же время из-за проблем со зрением будущая звезда носила очки. Сумская показала себя в тот период и вспомнила маму, умеющую фантастически готовить. Также трудно не заметить, как у 24-летней дочери актрисы Анны сейчас невероятное сходство со звездной мамой в детстве.

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Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Кроме того, артистка поделилась фотографиями с родной сестрой Наталией Сумской и вспомнила их детство. Не обошлось и без упоминания их родителей. Ольга показала фотографии разного периода: как отдельно мамы и папы, так и семейные. Более того, актриса даже нашла архивное фото своего отца в юном возрасте.

Ольга Сумская с сестрой Наталией на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Папа Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Семья Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

«Исторические фото. Вячеслав Сумский. Папа. 50-е годы, театр им. М. Заньковецкой. Всегда смотрю эти фото с восхищением. Создала природа такого талантливого красавца. Мое божество — мамочка. Анна Опанасенко-Сумская. Обожаю архивные фото. Помню вкус супа с курицей на нашей кухне в Запорожье, мама фантастически готовила», — поделилась воспоминаниями звезда.

Ольга Сумская с семьей на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская назвала имя актера, с кем согласилась бы сыграть интимную сцену и выдвинула условия, при которых решится на это.

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