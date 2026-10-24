ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1622
Время на прочтение
2 мин

Ольга Сумская показала, как выглядела в школьные годы: ее сходство с 24-летней дочерью впечатляет

Артистка также показала своих покойных родителей в молодости.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими фото из семейного архива.

Так, звезда время от времени погружается в ностальгию и делится памятными для нее фотографиями. В этот раз она вспомнила себя в юном возрасте, когда еще ходила в школу. На черно-белых фото заметно, что в тот период у Ольга были длинные волосы и выраженный взгляд.

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

В то же время из-за проблем со зрением будущая звезда носила очки. Сумская показала себя в тот период и вспомнила маму, умеющую фантастически готовить. Также трудно не заметить, как у 24-летней дочери актрисы Анны сейчас невероятное сходство со звездной мамой в детстве.

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Кроме того, артистка поделилась фотографиями с родной сестрой Наталией Сумской и вспомнила их детство. Не обошлось и без упоминания их родителей. Ольга показала фотографии разного периода: как отдельно мамы и папы, так и семейные. Более того, актриса даже нашла архивное фото своего отца в юном возрасте.

Ольга Сумская с сестрой Наталией на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с сестрой Наталией на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Папа Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Папа Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Семья Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Семья Ольги Сумской на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

«Исторические фото. Вячеслав Сумский. Папа. 50-е годы, театр им. М. Заньковецкой. Всегда смотрю эти фото с восхищением. Создала природа такого талантливого красавца. Мое божество — мамочка. Анна Опанасенко-Сумская. Обожаю архивные фото. Помню вкус супа с курицей на нашей кухне в Запорожье, мама фантастически готовила», — поделилась воспоминаниями звезда.

Ольга Сумская с семьей на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей на архивных фото / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская назвала имя актера, с кем согласилась бы сыграть интимную сцену и выдвинула условия, при которых решится на это.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie