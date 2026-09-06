Ольга Сумская показала легендарного отца-актера на сцене и в слезах почтила его память

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Народная артистка Украины Ольга Сумская показала своего легендарного отца-актера Вячеслава Сумского в молодости.

Знаменитость в Instagram почтила память родного человека. 6 сентября папа актрисы должен был праздновать день рождения. Ему бы исполнилось 92 года. Ольга Сумская не забывает о памятной дате. Исполнительница опубликовала архивные кадры с отцом и вспомнила его игру на сцене театра. Знаменитость не скрывает, что от воспоминаний на глазах наворачиваются слезы.

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«Папочка… 6 сентября. Сегодня тебе было бы 92… Вячеслав Игнатьевич Сумской!» — поделилась артистка.

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Ольга Сумская с отцом в молодости / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская говорит, что у ее папы был просто невероятный тембр голоса, а также он играл разнообразные яркие роли. Особенно зрителей завораживала выразительность и органика Вячеслава Сумского, когда тот выходил на сцену. По воспоминаниям Ольги Сумской, это все в сумме сделало то, что ее отцом был наиболее задействованным актером театра.

Родители Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

«Самый родной в мире тембр голоса, взгляд, улыбка… Невероятная выразительность и органика, которой ты завораживал зрителей… Ты со мной всегда… Люблю», — написала знаменитость.

Отец Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Отметим, Вячеслав Сумской уме 12 сентября 2007 года в возрасте 73 лет. Причиной смерти актера стал рак. Похоронили артиста на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, недавно умер звезда фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко. Жизнь актера оборвалась в возрасте 88 лет.

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