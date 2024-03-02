Ольга Сумская показала младшую дочь-красавицу и поздравила ее с 22-летием

Анна Борисюк отмечает день рождения.
Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что ее младшая дочь Анна сегодня, 2 марта, празднует день рождения.
Девушке исполнилось 22 года. По этому случаю звездная мама посвятила дочери пост с поздравлениями в Instagram. Сумская в фотоблоге разместила кадры Анны из недавней фотосессии, где она изображена в белой рубашке и с макияжем:
“Дочка! Родненькая, с 22-летием! Будь счастлива! Вопреки всему! Веры в себя! Любим! Поздравляем!” — подписала фотографии Сумская.
В свою очередь, подписчики страницы актрисы наделали комплиментов ее дочери и отметили, что она одновременно похожа и на Сумскую, и на ее мужа, актера Виталия Борисюка:
- Красотка! Вся в родителей! Хорошей судьбы
- Поздравляю. Такая красавица! Пусть будет счастлива и мир ложится к ногам
- Хорошенькая дочка, была больше на папу похожа, а сейчас гены мамы начали преобладать!
- Господи, какая красавица выросла!
Напомним, недавно дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка, актриса Анна Борисюк показалась в спортзале. Артистка похвасталась фигурой в топе и спортивных леггинсах. Анна показала, как готовится к лету.
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