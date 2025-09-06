Ольга Сумская показала могилу родителей в особый день: как выглядит новый памятник мамы актрисы

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская посетила могилу своих родителей и показала, как выглядит место их захоронения сейчас.

Артистка пришла на Байковое кладбище в Киеве вместе со своим мужем Виталием Борисюком. Вместе они почтили память умерших в особый день — дату рождения отца актрисы. Сегодня, 6 сентября, Вячеславу Игнатьевичу могло бы исполниться 91 год.

Навестить могилу родителей Ольга пришла с букетом подсолнухов. Интересно, что на один из цветков сразу села бабочка. На это артистка отреагировала довольно радостно, ведь увидела в этом добрый знак, мол, прилетела душа ее папы.

Реклама

"6 сентября. Сегодня Твой день, родненький... Только подошла к могиле, появилась бабочка... Я знаю, что это ты, мое солнышко... Вячеслав Сумской, 91 год со дня рождения. Люблю", — растрогала актриса в фотоблоге.

Могила отца Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Могила отца Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

На кадрах заметно, что на могиле Вячеслава Сумского установлен памятник с его фотографией, а также цитатой из "Энеиды". Рядом — место захоронения Анны Сумской. До недавнего времени там стоял крест, но теперь появился новый памятник, украшенный совместным фото супругов и изображением множества писем. Также виднеется надпись: "Родная, спасибо за жизнь!".

Могила мамы Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Могила мамы Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская на могиле родителей / © instagram.com/olgasumska

Напомним, Вячеслав Игнатьевич Сумской — выдающийся украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Его сценическое наследие охватывает десятки образов, среди которых особое место занимают Эней в "Энеиде" Ивана Котляревского, Ярема в "Гайдамаках" по Тарасу Шевченко и др. Актер также оставил заметный след в кино и телевидении, в частности благодаря роли в экранизации "Сада Гетсиманского".

К сожалению, Сумской ушел из жизни от рака через несколько дней после своего 73-го дня рождения. Рядом с ним всегда была жена — актриса Анна Ивановна Сумская, заслуженная артистка УССР и многолетняя актриса Национального драматического театра имени Ивана Франко. Она подарила украинской культуре двух талантливых дочерей — актрис Наталью и Ольгу Сумских. Анна Ивановна умерла в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в Киеве в возрасте 88 лет.