Ольга Сумская показала покойную маму в юности и вспомнила ее в 90-летний юбилей

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками серией архивных фотографий, на которых изображена с мамой Анной Ивановной.

На странице в Instagram звезда рассказала, что сегодня, 14 октября, ее маме исполнилось бы 90 лет. Как призналась артистка, она по-прежнему придерживается их с мамой ритуала, когда каждое утро рассказывала ей о своих планах на день.

Мама Ольги Сумской в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская поделилась, что у ее матери было много искренности и солнечной энергии в сердце, которую она дарила всем вокруг:

"Мама… Анна Ивановна Сумская. Сегодня 90 лет со дня рождения родненькой… Перед глазами все самые счастливые моменты жизни… Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал… Ты там, далеко, в засветах, но вместе с нами рядом. Всегда, я это знаю. Сколько искренности, солнечной энергии в твоем сердце, которую ты дарила всем вокруг… Моя душа, моя вселенная, моя кровинка… Спасибо тебе, Боже, за такую маму!" – написала актриса.

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумской была актрисой / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что мама актрис Ольги и Натальи Сумских умерла 27 февраля 2022 года. Отметим, что Анна Сумская была украинской актрисой, заслуженной артисткой УССР.

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