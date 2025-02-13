Ольга Сумская показала ранее невиданные фото с сестрой и рассекретила будущий семейный проект

Украинская актриса Ольга Сумская показала ранее невиданные фото с сестрой Наталией и рассказала о своем будущем семейном проекте.

Артистка в программе "ЖВЛ представляет" поделилась, что планирует создать книгу об их семейной династии Сумских. Знаменитость планировала это сделать уже давно. Звезда хотела, чтобы книгу увидела ее мама – актриса Анна Сумская. К сожалению, ее не стало 27 февраля 2022 года. Актриса очень сожалеет, что не успела к тому времени написать книгу.

"Это моя мечта. Я не успела сделать это, пока была жива мамочка. Такой грех за мной, потому что обещала, но не успела…война. Но я обязательно это сделаю. Я уже себе дала обещание", — поделилась актриса.

Ольга Сумская показала архивные семейные фото / Фото: скриншот с видео

Также специально для "ЖВЛ представляет" Ольга Сумская показала ранее невиданные семейные фото Сумских. В частности, артистка поделилась фотографиями родителей. Как вспоминает знаменитость, ее мама на свадьбу не одевала фату, однако кадры в образе невест у знаменитых актеров есть благодаря профессии.

Ольга Сумская показала архивные семейные фото / Фото: скриншот с видео

"Мамочка! Родители под домом. Вот история любви, невероятной любви этой пары прекрасной — Вячеслава и Анны Сумских. Эти объятия! Так получается, что мамочка так и не одела фату. Фата - это признак роскоши. Когда родители женились, это было очень скромно. Я когда спрашивала у мамы, в чем ты была, какое это было платье, она говорила: "Это что-то заимствованное, пошли, расписались тихонько и никаких не было ресторанов", - говорит артистка.

Ольга Сумская показала архивные семейные фото / Фото: скриншот с видео

В целом сестры Ольга и Наталья Сумские поделили между собой семейные альбомы. Споров на эту тему между ними не возникало. Как говорит артистка, они с сестрой брали те фото, которые были им по душе.

"Конечно, что у Натальи есть такие альбомы и у меня. Мы как-то разделили их. Здесь уже не было споров. Наталочке сказала, чтобы брала, что ей по душе", — вспомнила знаменитость.

Ольга Сумская показала архивные семейные фото / Фото: скриншот с видео

Кстати, недавно Ольга Сумская обнаружила архивные фото сестры. Актриса натолкнулась на негативы, которые были сделаны, когда Наталья в 22 года снималась в фильме "Наталка Полтавка". Артистка проявит фото и планирует их отдать сестре, когда они лично встретятся.

Ольга Сумская показала архивные семейные фото / Фото: скриншот с видео

"Маленькая такая сумочка, мамочка ее носила во Львове в 50-х годах. Вдруг в этой сумочке я нахожу негативы того времени, когда Наталья Вячеславовна снималась в роли Наталки Полтавки. Ей было 22 года. Прислала несколько слайдов Наталье Вячеславовне. Она не знала, что я нашла такие уникальные фотоснимки", - добавила актриса.

Эксклюзив! Ольга Сумская впервые показала уникальные семейные фото! – ЖВЛ представляет

Напомним, недавно Ольга Сумская жаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость также раскрывала симптомы своей болезни.

Читайте также: