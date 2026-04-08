Ольга Сумская показала редкие фото родителей-актеров в молодости и довела до мурашек признанием

Ольга Сумская

Реклама

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала редкие фотографии из архива и поделилась щемящими воспоминаниями из детства.

Артистка посетила Львов, чтобы выступить в театре имени Марии Заньковецкой, где висят редкие фотографии, на которых ее родители в молодые годы, когда активно работали на сцене. Публикацию артистка дополнила личными воспоминаниями, которые открывают малоизвестную часть ее жизни. Звезда не только показала фото, но и погрузила подписчиков в атмосферу своего детства. История получилась очень личной и эмоциональной.

«Мы в театре имени Марии Заньковецкой, где работали мои папа и мама в 50-х и 60-х годах, где я родилась. Мама, когда репетировала, коляску относила главному режиссеру Владимиру Данченко. И вот эта сцена, и сегодня мы здесь. Намоленная, фантастическая атмосфера. Какая глубина сцены. Какой масштаб. Это чудо», — делится актриса.

Реклама

Instagram-история Ольги Сумской

Артистка рассказала, что на этот раз вернулась к месту, с которым связана ее семейная история, ведь она родилась в творческой семье. С детства росла за кулисами театра, наблюдая за работой родителей и постепенно открывая для себя сцену. Именно эта атмосфера впоследствии определила ее жизненный путь. Для Сумской этот визит стал не просто гастролями, а эмоциональным возвращением в прошлое.

Родители актрисы были известными деятелями театра. Ее мама — Анна Опанасенко-Сумская, а отец — Вячеслав Сумской. Именно они сформировали ее любовь к искусству и стали первыми наставниками в профессии.

Напомним, недавно Сумская честно призналась, простила ли Паперному после абьюза в браке с ним.