Ольга Сумская показала редкое фото Антонины Паперной и рассказала, какой она была в детстве

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о жизни ее младшей дочери Анны с бойфрендом и показала старшую Антонину.

Знаменитость пообщалась с поклонниками в Instagram. Артистке задали немало вопросов. В частности, у нее поинтересовались, как она смогла отпустить младшую Анну Борисюк во взрослую жизнь. Актриса говорит, что, конечно, это было нелегко. Однако единственное, что ей остается — принять это. Ольга Сумская делится, что самое главное для нее, чтобы Анна была счастлива. Также знаменитость дала совет. Актриса говорит, что все дети взрослеют, а родителям лучше не вмешиваться в их жизнь.

Реклама

«Обычно это происходит врасплох… Вот дочь была с вами, а потом раз — и уже со своим любимым… Просто принять это! Если дочь нашла себя — это счастье! Надо радоваться! А вот если пришла с милым к вам — немного другой разговор… Самое главное — живите свою жизнь, занимайтесь любимым делом, а дети уже вылетели из гнезда…», — отметила актриса.

Реклама

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Также Ольга Сумская не избежала вопросов о старшей дочери Антонине Паперной. Так что артистка показала их фото, правда, архивное. Актриса делится, что еще с детства Тоня фактически росла на театральной сцене, поскольку она часто брала ее с собой на работу. Дочь Ольги Сумской все впитывала и наконец выросла, как говорит артистка, талантливой актрисой.

«С детства дочь часто была со мной на спектаклях, знала все мои роли в театре Леси Украинки, я там работала 20 лет! Незабываемый период жизни! Выросла красавицей, очень талантлива!» — прокомментировала артистка.

Ольга Сумская с дочерью Антониной / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась, как поддерживает молодой вид. Актриса призналась, какие уколы красоты делает в 60 лет.

Новости партнеров