Ольга Сумская показала себя 14-летней и вспомнила детство

Звезда показала архивные фото.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими фотографиями.

В своем Instagram артистка опубликовала снимки, на которых изображена еще совсем юной 14-летней девочкой. Ольгу Вячеславовну почти не узнать. У нее были черные волосы, а также выразительные карие глаза.

Ольга Сумская в детстве / instagram.com/olgasumska

Кстати, снимки были сделаны зимой. Актриса вспомнила, как папа в детстве делал ей каток, а она потом там каталась на коньках.

Ольга Сумская в детстве / instagram.com/olgasumska

"Мои 14 лет... Запорожье... Зимой папа сам заливал каток возле нашего дома, и мы гоняли на простых мальчишеских коньках. Как я тогда мечтала о фигурных. Мое счастливое детство", — вспомнила Сумская.

Ольга Сумская в детстве / instagram.com/olgasumska

Поклонники Ольги Вячеславовны были удивлены. Они отметили, что актриса в детстве была настоящей красавицей. Ее младшая дочь очень на нее похожа.

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