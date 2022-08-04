Ольга Сумская показала себя 16-летней и вспомнила о первой роли в фильме

Ольга Сумская начала сниматься в фильмах совсем в юном возрасте.

Впервые на телеэкранах будущая знаменитость появилась в возрасте 16 лет. Тогда она сыграла в ленте режиссера Юрия Ткаченко – "Вечера на хуторе близ Диканьки", который вышел в 1983 году.

В картине Сумская сыграла роль музы Гоголя, панночку и дочь сотника. К слову, артистка только с позитивом вспоминает свои первые съемки в фильме, ведь именно тогда она поняла, настолько любит актерское дело.

Итак, в Instagram-stories звезда решила поделиться архивным снимком, сделанным во время съемок фильма. На фото 16-летняя Сумская стоит аутентичном платье, сложив руки, и смотрит вдаль.

Ольга Сумская в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" / Фото: instagram.com/olgasumska

"1983 год, первая роль в кино", – подписала фото артистка.

Отметим, Ольга Сумская впервые появилась на телеэкранах, когда сыграла в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Роль будущая звезда получила благодаря своей сестре, Наталье, которая привела ее к режиссеру картины – Юрию Ткаченко.

Большую популярность Ольге Сумской принесла роль в сериале "Роксолана", где знаменитость сыграла главную героиню – Роксолану.

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