Ольга Сумская показала себя обнаженной и беременной в 35 лет

Артистка поделилась архивным снимком.
Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно в вишневом купальнике похвасталась фигурой, вспомнила приятные времена.
Так, на звезду нахлынула ностальгия и она поделилась с поклонниками кадром 19-летней давности. На снимке Сумской 35 лет, она позирует полностью обнаженной и в положении. Тогда артистка была беременной своей второй дочерью Анной Борисюк.
На фотографии Ольга прикрывает фигуру легкой накидкой. Поклонники не сдерживали эмоций и завалили Сумскую комплиментами:
- Красивая до невозможности ... С Анечкой стали похожи
- Я сначала подумала, что сейчас, а не в 2002. Совсем не изменились
- Замечательная и женственная
Напомним, несколько недель назад 54-летняя Ольга Сумская в бикини станцевала на пляже для мужа-именинника. Супруги отдохнули в Египте.