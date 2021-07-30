Ольга Сумская показала себя обнаженной и беременной в 35 лет

Ольга Сумская показала себя обнаженной и беременной в 35 лет

Артистка поделилась архивным снимком.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно в вишневом купальнике похвасталась фигурой, вспомнила приятные времена.

Так, на звезду нахлынула ностальгия и она поделилась с поклонниками кадром 19-летней давности. На снимке Сумской 35 лет, она позирует полностью обнаженной и в положении. Тогда артистка была беременной своей второй дочерью Анной Борисюк.

instagram.com/olgasumska

На фотографии Ольга прикрывает фигуру легкой накидкой. Поклонники не сдерживали эмоций и завалили Сумскую комплиментами:

Красивая до невозможности ... С Анечкой стали похожи

Я сначала подумала, что сейчас, а не в 2002. Совсем не изменились

Замечательная и женственная

Напомним, несколько недель назад 54-летняя Ольга Сумская в бикини станцевала на пляже для мужа-именинника. Супруги отдохнули в Египте.

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