Ольга Сумская показала себя в юности и поздравила коллег с важным праздником

Сегодня, 14 сентября, в Украине празднуют День украинского кино.

По случаю профессионального праздника, ряд актеров публикуют фото со съемочных площадок и поздравляют всех причастных с праздником. Народная артистка Украины Ольга Сумская также присоединилась к поздравлениям коллег и показала свое архивное фото, когда только начинала свою актерскую деятельность. На изображении юная артистка позирует в вышиванке и ожерелье.

"С Днем украинского кино! Продолжение следует! Непременно!", — подчеркнула Ольга.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

К слову, под публикацией собралось немало поклонников Сумской, которые засыпали актрису комплиментами и поздравили ее с профессиональным праздником.

"Поздравляю!" – Оля Цыбульская

Всю жизнь жила в Украине, но не там, где язык украинский царил, так произошло... Но только услышав Ваш голос, Вашу украинскую речь, полюбила ее, услышала ее соловьиную. Вы клад Украины и ее гордость. Спасибо!

Самая яркая звезда на украинском небосводе! Люблю безумно! Пусть Бог оберегает вас и вашу семью от всякой беды

Звезда, которая никогда не угаснет

Напомним, дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна пошла актерскими стопами родителей. Недавно звездная мама делилась, как ей выступать на одной сцене с 22-летней дочерью.

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