Ольга Сумская показалась с 22-летней дочкой Анной и рассказала, как отдыхает с ней

Народная артистка Украины Ольга Сумская впервые за длительное время показала свою дочь Анну.

Так, семья сейчас наслаждается отдыхом во Львове. В частности, актриса решила подстроить график и перед отъездом за границу с представлениями провела время наедине с дочерью. В частности, они поселились в центре города и вкусно позавтракав в гостинице с панорамой пошли на прогулку по окрестностям. Посетили известные центральные достопримечательности и сделали милые общие фото на фоне Оперного театра и церкви.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

К слову, звездная театральная труппа в полном составе также прибыла во Львов, чтобы впоследствии двинуться выступать в Европу. Среди них – актеры Наталка Денисенко, Владимир Горянский, Тарас Цымбалюк, который к тому же впервые увиделся и познакомился с дочерью Сумской и Виталия Борисюка Анной. После достаточно эмоциональной встречи коллег в самом центре Львова крупную компанию угостили ужином местные заведения.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Тарас Цымбалюк с Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская впервые за долгое время прокомментировала конфликт с родной сестрой Наталией, с которой не общается уже долгое время.

Невероятный эксклюзив! Ольга Сумская об отношениях с сестрой и критике от дочери - ЖВЛ представляет

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