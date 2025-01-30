Ольга Сумская показалась с родной сестрой Наталией, с которой не общается много лет

Украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников редким фото с родной сестрой Наталией.

Артистка пересматривала старые фотографии. Она наткнулась на редкий кадр, которым уже поделилась в своем Instagram. Черно-белое фото было сделано много лет назад. На нем Ольга Сумская изображена с родной сестрой Наталией. На снимке можно разглядеть, как выглядели актрисы в молодости.

"Нашла великолепное редкое фото в сундуке у мамочки…", — подписала снимок знаменитость.

Ольга и Наталья Сумские / Фото: instagram.com/olgasumska

К слову, это очень редкое фото Ольги Сумской с сестрой. Дело в том, что родные люди уже много лет не общаются. Причина их конфликта неизвестна. Тем не менее, Ольга Сумская неоднократно говорила, что очень хочет возобновить общение с Наталией, однако сестра не делает ей шаг на встречу.

Напомним, недавно Ольга Сумская наслаждалась отдыхом с мужем и дочерью в Буковеле. Также актриса делилась, кто из знаменитостей составлял им компанию в катании на лыжах.

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