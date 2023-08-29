Ольга Сумская показалась в больнице и рассказала, что с ней случилось

Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно показалась в больнице и рассказала, что с ней случилось.

Как поделилась в Instagram-stories знаменитость, врач ей должна была сделать определенную процедуру. В частности, после отыгранных двух спектаклей у Сумской немного сел голос. Она сразу пошла его восстанавливать.

"Друзья, что сейчас будет… Сейчас будет заливка! Проработала два спектакля и немного посадила голос. Сразу обратилась к профессионалам", — поделилась артистка.

Ольга Сумская в больнице / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала, как проходила сама процедура. В общем, знаменитость надеется, что ее голос вернется, и она спокойно сможет отыграть остальные спектакли.

"Вот он этот шприц. Сейчас мы широко откроем горло. Надеюсь, что благодаря такой заливке я доиграю в туре наш спектакль", — отметила артистка.

Ольга Сумская в больнице / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась архивной фотографией. Артистка показала снимок, на котором ей всего 16 лет.

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