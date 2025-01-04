Ольга Сумская показалася с мужем и дочерью в Буковеле и с кем из звезд на лыжах катается

Народная артистка Украины Ольга Сумская с семьей отправилась на отдых.

Так, 58-летняя актриса с дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком этой зимой приехали в Буковель. В горах они решили не сидеть сложа руки и сразу стали на лыжи. В своем фотоблоге Ольга показала отличную солнечную погоду и множество людей.

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Еще одним неожиданным сюрпризом во время поездки стала встреча семьи со звездными друзьями. В частности, вместе с Сумской и Борисюком время проводили актер Тарас Цымбалюк и ведущий Вячеслав Соломко. В специальном снаряжении и на лыжах звезды наслаждались невероятными видами родной Украины и испытывали разные горные трассы.

Ольга Сумская с друзьями / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская также не сдержалась и затанцевала под открытым небом под звуки диджея. А затем компания сделала общее фото на фоне снежных сугробов.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей / Фото: instagram.com/olgasumska

К слову, Тарас Цымбалюк в зимнем отпуске показался без своей возлюбленной. А недавно в Сети ходили слухи, что актер больше не вместе со Светланой Готочкиной. Более того, артист в канун нового года неожиданно назвал себя холостяком.

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