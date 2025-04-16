Ольга Сумская попала под вражеский обстрел: напуганная актриса показала жуткое видео

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

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Украинская актриса Ольга Сумская попала под вражеский обстрел.

Произошло это в Каменском, что в Днепропетровской области. В город артистка приехала вместе с театральной труппой, чтобы отыграть спектакль "Врем чистую правду". Событие прошло без проблем. Но когда актеры уже должны были уезжать из города, начался обстрел. Напуганная Ольга Сумская опубликовала видео, как они направлялись к железнодорожному вокзалу, а совсем рядом слышны взрывы.

"Вечер в Каменском… Между взрывами успели на поезд, слава Богу", - написала актриса.

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Впоследствии Ольга Сумская опубликовала еще один ролик, где они уже вышли из автомобиля. На видео были слышны звуки пролетающих вражеских дронов, а также взрывы. Артистка была напугана и говорила, что немедленно надо прятаться.

"Каменское… Это был ужас", - коротко написала актриса.

Напомним, страна-агрессор Россия не прекращает терроризировать мирное население Украины и практически ежедневно обстреливает города и поселки. Недавно оккупанты нанесли циничный удар по Сумам, из-за чего погибли 35 невинных людей. Украинские звезды реагировали на ужасное преступление россиян.