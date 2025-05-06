Ольга Сумская попала в конфуз и публично извинилась перед своими поклонниками

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

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Украинская актриса Ольга Сумская попала в публичный конфуз.

На днях артистка на своей Facebook-странице опубликовала возмутившую ее информацию. В публикации речь шла о пенсии легендарного украинского певца Василия Зинкевича. Звезда написала, что фронтмен ВИА "Смерічка" и группы "Світязь" за годы своего труда на склоне лет получает пенсию в размере пяти тысяч. грн. Более того, Сумская обратилась к руководству государства с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Однако впоследствии оказалось, что информация не соответствует действительности. Поэтому актриса опровергла все вышесказанное и извинилась перед всеми. И добавила, что имела целью помочь эстрадному певцу установить справедливость, но теперь в будущем будет тщательнее проверять информацию.

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Ольга Сумская о пенсии Василия Зинкевича / © facebook.com/osumska

"Друзья, вчера опубликовала пост о Василии Зинкевиче. Мое неравнодушие и простота опять меня подвели. Извиняюсь. Информация о пенсии в размере пяти тыс. грн у Василия Ивановича оказалась ложной. Вывод: всегда проверяйте информацию! Хотела помочь легенде, почитала новости, была взволнована — тегнула руководство и такое… Желаем крепкого здоровья и многих лет народному артисту!" — подытожила Ольга.

Напомним, недавно фронтмен группы "Без Обмежень" рассекретил заработки коллектива и шокировал, сколько налогов они платят государству.