Ольга Сумская попала в скандал из-за сотрудничества с российским режиссером и ответила хейтерам

Украинская актриса Ольга Сумская нарвалась на волну хейта в Сети из-за грядущих гастролей по Европе с спектаклем "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

Юзеры обвинили Ольгу Сумскую в сотрудничестве с российским режиссером Валерием Беляковичем, который поставил "Мастер и Маргарита".

Белякович – советский и российский режиссер, главный режиссер московского "Театра на Юго-Западе", "Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, Заслуженный артист РСФСР, награжденный Орденом дружбы".

Кроме того, люди возмущены тем, что спектакль будет играться на языке оригинала – на русском.

В свою очередь, Ольга Сумская ответила на упреки украинцев. Она подчеркнула, что никогда в жизни не видела Беляковича и вообще он умер в 2016 году.

"Спектакль "Мастер и Маргарита" был поставлен в 2003 году! То есть, 19 лет назад… Я репетировала спектакль по видео и сыграла впервые свою премьеру в родной Ялте… Незабываемо… В этом году продюсеры из Европы предложили тур по большим городам – Париж, Прага, Берлин и другие... Мы договаривались сразу о процентах от сборов на нужды ВСУ! Именно этот месседж сегодня в приоритете для всех нас!" – подчеркнула Сумская.

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Она также отметила, что в спектакле нет российских актеров – только украинские и латвийский знаменитый актер Ивар Калныньш, который с первых дней войны поддержал Украину и отказался от всех российских проектов:

"Позор тем, кто пишет, что мы едем с российскими коллегами! Ложь! Едут исключительно украинские актеры вместе с Иваром! Что касается языка. К сожалению, Ивар Калныньш еще не выучил украинский, но обещал! Трудно, знаете, так сразу, на расстоянии, не общаясь… Я знаю, что это болезненная тема… Но в Европе есть люди, наши зрители, которые хотят посетить спектакль и не знают украинского, поэтому продюсерами было предложено сыграть спектакль на языке оригинала… В Украине играем все спектакли исключительно на украинском!" – отметила Сумская.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Ольга Сумская находится в Украине. Впрочем, старшая дочь артистки Тоня Паперная живет в Москве и ни разу не высказалась о нападении россии на нашу страну.

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