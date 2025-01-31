Ольга Сумская после лет недоразумений примирилась с сестрой-актрисой: "Моя вторая мама"

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно делилась редким фото с сестрой Наталией, сообщила об изменениях в их общении.

Дело в том, что родные люди уже много лет не общались. О неурядицах в семье стало известно, когда в 2021 году Наталья Вячеславовна отказалась идти на празднование дня рождения их мамы Анны Опанасенко-Сумской. Однако сейчас, по словам Ольги, лед между ней и сестрой тронулся. Актрисы снова начали поддерживать связь. Тем более знаменитость постоянно очень тепло отзывается о Наталье:

"Общаемся, ну сколько можно. Думаю, что все эти недоразумения в прошлом. Пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья – моя вторая мама, как что там не было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю! Она невероятно талантлива", — рассказала Ольга Сумская в "ЖВЛ представляет".

Ольга Сумская показала фото с сестрой! Нашли ли артистки взаимопонимание между собой? ЖВЛ представляет

Правда, подробности примирения артистка не рассказывает. Она призналась, что это решение было принято вместе. Они обе оставили обиды и негатив в прошлом и возобновили общение. К тому же Ольга озвучила свою заветную мечту почаще собираться большой семьей за столом.

"Нет первых, нет вторых. Просто общаемся и все. Не надо никогда накапливать негатив. Потому что очень страшное и ответственное время и потому все зависит от нас: что мы передаем нашим детям и внукам. Это очень важно. Мечтаю собраться за семейным столом", – призналась актриса.

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика Екатерина устроила публичную ссору с бывшей музыканта. Блогерша показала, как Лора Созаева пыталась задеть их семью.

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